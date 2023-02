Nie zatrzymał się do kontroli, bo chciał uniknąć odsiadki Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymanie poszukiwanego kierowcy, jadącego autem mimo zakazu prowadzenia pojazdów to efekt nocnej służby policjantów łódzkiej drogówki. Kierujący bmw próbował uniknąć kontroli i uciekał przed nimi ulicami Łodzi.

27 stycznia 2023 roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi prowadzili na ul. Zakładowej kontrole pod katem jazdy na „podwójnym gazie”. Około godz. 21:15 mundurowi zauważyli bmw, które poruszało się slalomem. Policjanci postanowili sprawdzić powód dziwnego zachowania kierowcy i dali mu sygnał do zatrzymania. Ten jednak nie zareagował, tylko przyspieszył i zaczął uciekać. Stróże prawa zdecydowali zatrzymać bmw. Funkcjonariusze ruszyli za uciekającym pojazdem włączając sygnały świetlne i dźwiękowe. W między czasie powiadomili o całej sytuacji dyżurnego miasta. Kierowca nie reagował na podawane przez mundurowych sygnały nakazujące zatrzymanie auta, cały czas przyspieszając uciekał ulicami miasta. Będąc na ul. Blocka nie widząc już możliwości dalszej jazdy 38-latek postanowił kontynuować ucieczkę pieszo. Nie zniechęciło to policjantów, którzy pobiegli za mężczyzną. Pościg nie trwał długo, mężczyzna został zatrzymany.

Policjanci bardzo szybko wyjaśnili powód ucieczki. W policyjnych bazach danych dotarli do informacji, że 38-latek jest recydywistą i od kwietnia 2022 roku ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, a dodatkowo jest poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwa. W trakcie badania na zawartość środków odurzających wyszło na jaw, że mężczyzna jest pod wpływem amfetaminy. Mężczyzna tłumaczył policjantom powód ucieczki tym, że wiedział, iż jest poszukiwany i chciał uniknąć odsiadki.

38-latek usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej, jazdy pod wpływem środków odurzających oraz złamania zakazu prowadzenia pojazdów. Te przestępstwa zagrożone są karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności oraz dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów. Zgodnie z nakazem Sądu mężczyzna za wcześniejsze przestępstwa trafił do zakładu karnego.

mł. asp. Jadwiga Czyż

WRD KMP w Łodzi

Film VID-20230201-WA0000.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik VID-20230201-WA0000.mp4 (format mp4 - rozmiar 24.85 MB)